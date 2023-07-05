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Сегодня, 17:06

Валерий Данченко стал менеджером ассистентов арбитров второй лиги

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Арбитр Валерий Данченко будет работать менеджером ассистентов арбитров второй лиги, сообщает официальный сайт РФС,

45-летний арбитр работал на высшем уровне с 2010 года. В своем последнем матче он был помощником резервного арбитра на суперфинале FONBET Кубка России в сезоне-2022/23, в котором ЦСКА обыграл «Краснодар» (1:1, пенальти 6:5).

«Большое спасибо Российскому футбольному союзу за это предложение. Я провел в судействе больше 25 лет, за это время у меня было много ярких и запоминающихся матчей, в том числе 2 финала Кубка, 3 Суперкубка России, матчи Лиги Европы и Лиги чемпионов. Пришло время передать этот опыт молодым судьям. Во второй лиге работает много перспективных ассистентов, постараюсь помочь их развитию и профессиональному росту», — приводит слова Данченко официальный сайт РФС.

Футбол
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