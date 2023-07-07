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Сегодня, 12:59

Гекдениз Карадениз возглавил «Рубин-2»

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Гекдениз Карадениз.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Рубин» объявил о назначении своего бывшего футболиста Гекдениз Карадениза новым главным тренером «Рубин-2».

Вторая команда казанцев с нового сезона начнет выступление во второй лиге.

«Для меня большая честь вновь надеть форму с эмблемой «Рубина». Я провел здесь лучшие годы карьеры в качестве игрока, отдавался на поле, теперь постараюсь помочь клубу в новом качестве», — прокомментировал Гекдениз свое назначение.

43-летний Карадениз выступал за «Рубин» с 2008 по 2018 год, провел в составе клуба 300 матчей и забил 52 гола.

Источник: https://t.me/fcrk1958/13746
Гекдениз Карадениз
Футбол
ФК Рубин (Казань)
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