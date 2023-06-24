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В ялтинском «Рубине» назвали логичным разделение во Второй лиге по географическому принципу

Иван Торопцев
Корреспондент
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Президент ялтинского «Рубина» Кирилл Шапошников назвал логичным решение разделить группу 1 дивизиона Б Второй лиги на две подгруппы по географическому принципу.

«16 июля стартуем во Второй лиге выездным матчем с «Биологом», а первую домашнюю игру проведем 23 июля на нашем домашнем стадионе «Авангард» в Ялте. Уверен, соберем полный стадион и красиво встретим долгожданный матч Второй лиги в нашем городе. Отмечу грамотное и логичное решение ФНЛ по разделению команд нашей группы по географическому принципу, что существенно сокращает логистику для крымских команд на первом этапе соревнований», — цитирует ТАСС Шапошникова.

«Рубин» будет выступать в первой подргуппе группы 1 дивизиона Б Второй лиги вместе с «Севастополем», майкопской «Дружбой», новокубанским «Биологом», ставропольским «Динамо» и «Кубанью-Холдингом».

Источник: https://tass.ru/sport/18101421
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