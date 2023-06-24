Президент «Рубин Ялта» положительно оценил формат проведения второй лиги

Президент «Рубин Ялта» Кирилл Шапошников в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

«Положительно оцениваем решение ФНЛ разделить группу 1 на две подгруппы по географическому принципу. Для крымских команд это оптимальное решение, позволяющее существенно сократить логистическое плечо. В нашей подгруппе семь команд и нам предстоит пять выездов на материк на первом этапе соревнований. Благодаря такому подходу адаптация в новом турнире должна пройти максимально комфортно, ведь наши клубы уже очень давно не выезжали за пределы полуострова», — сказал Шапошников «СЭ».

23 июня состоялась процедура жеребьевки календаря первенства Группы 1 «Дивизиона Б» Второй лиги. Согласно результатам жеребьевки, первый матч ФК «Рубин Ялта» проведет на выезде 16 июля с ФК «Биолог-Новокубанск», первую домашнюю игру — 23 июля с командой «Кубань-Холдинг».