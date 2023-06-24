В «Севастополе» положительно оценили деление групп Второй лиги по географическому признаку

Генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый положительно оценил решение разделить группу 1 дивизиона Б Второй лиги на подгруппы по территориальному принципу.

«Был опрос руководителей футбольный клубов, я думаю, что правильное решение разделить по территориальному принципу. Логистика, команды будут не так далеко ездить. Мы играем для наших болельщиков, город давно соскучился по настоящим профессиональным играм. Тем более первая игра со «СКА-Ростовом», думаю, что стадион будет наполнен нашими болельщиками.

Мы все критерии, которые нужны были для прохождения аттестации, прошли, поэтому вопросов никаких нет. Сейчас не могу оценивать готовность команды, потому что идет процесс ее формирования. Когда мы заявимся, мы будем смотреть, как проведем подготовительный этап, какие футболисты будут в наличии. Мы в этой лиге никогда не играли, посмотрим, будем идти от игры к игре», — приводит ТАСС слова Чалого.

В пятницу, 23 июня пресс-служба ФНЛ опубликовала список команд, которые будут выступать в группе 1 дивизиона Б Второй лиги. «Севастополь» будет играть в подгруппе 1 с «Рубином» (Ялта), «СКА-Ростовом», «Биологом-Новокубанск», «Дружбой» (Майкоп), «Кубань-Холдингом» и «Динамо-Ставрополем».