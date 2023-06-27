Футбол
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Новости
Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
ФНЛ-2

Сегодня, 15:16

«Уфа» объявила о подписании контрактов с защитником Кутиным и нападающим Перченоком

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник Денис Кутин и нападающий Александр Перченок подписали контракты с «Уфой»., сообщает пресс-служба команды.

Кутин является чемпионом России-2016/17 в составе «Спартака», а также обладателем Кубка России-2017/18 с «Тосно».

Ранее также выступал за «Спартак-2», «Армавир», «Шинник», «Чертаново», «Олимп-Долгопрудный» и «Волга» (Ульяновск).

В минувшем сезоне 29-летний игрок провел 22 матча и не отличился результативными действиями.

Перченок выступал в «Соколе», смоленский «Днепр» и «Олимп-Долгопрудный».

По итогам прошлого сезона сыграл 30 матчей за «Сокол», в которых забил 4 мяча и сделал 3 ассиста.

Источник: ФК «Уфа»
Денис Кутин
Футбол
ФК Уфа
0
Читайте также
Российский теннисист Павел Котов не сыграет на Уимблдоне из-за проблем с визой
В Румынии утверждают, что сборная Украины U-21 нарушила регламент молодежного Евро-2023
Марочко сообщил о применении ВФУ запрещенного оружия под Соледаром
Под Санкт-Петербургом нашли сгоревшие останки человека
Россияне начали массово сдавать премиум-автомобили в аренду
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Матч "Чайка" - "Черноморец" - не договорняк. Это стимулировняк
Матчем ПФЛ займется МВД
"Торпедо" показало новую арену
Шевченко на матче ПФЛ
Григорян читает стихи. Про детей и душу
Зачем Григорян "закрывал" свой "Арарат"
Будущее "Арарата". Нервничал ли СуперПав?
"Спартак-2" наградили золотыми медалями
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Черноморец» подписал форварда Делькина
Новости
RSS RSS
Все новости