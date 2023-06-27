«Уфа» объявила о подписании контрактов с защитником Кутиным и нападающим Перченоком

Защитник Денис Кутин и нападающий Александр Перченок подписали контракты с «Уфой»., сообщает пресс-служба команды.

Кутин является чемпионом России-2016/17 в составе «Спартака», а также обладателем Кубка России-2017/18 с «Тосно».

Ранее также выступал за «Спартак-2», «Армавир», «Шинник», «Чертаново», «Олимп-Долгопрудный» и «Волга» (Ульяновск).

В минувшем сезоне 29-летний игрок провел 22 матча и не отличился результативными действиями.

Перченок выступал в «Соколе», смоленский «Днепр» и «Олимп-Долгопрудный».

По итогам прошлого сезона сыграл 30 матчей за «Сокол», в которых забил 4 мяча и сделал 3 ассиста.