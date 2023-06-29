Комбаров сообщил, что продолжит работать в «Звезде»

Главный тренер «Звезды» Дмитрий Комбаров заявил, что в следующем сезоне продолжит работу в питерском клубе.

— Вы продолжите работать в «Звезде» в следующем сезоне?

— Продолжу, — приводит «РБ Спорт» слова Комбарова.

— Контракт на год или больше?

— У меня старый контракт заканчивается в конце июня. Новый мы еще не обсуждали.

— Какая задача стоит перед «Звездой»? Выйти в группу «серебро» дивизиона «А»?

— Сейчас мы соберемся с руководством перед началом подготовительного этапа, и это все будет обсуждаться. Пока не могу на эту тему разговаривать.

Комбаров возглавил «Звезду» летом 2022 года. Под руководством 32-летнего специалиста петербургский клуб в минувшем сезоне занял 9-е место в группе 2 второй лиги.