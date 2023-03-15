У стадиона «Сатурна» в Раменском обнаружили гранату

Возле шлагбаума стадиона «Сатурна» в Раменском обнаружена граната.

«Вечером накануне у шлагбаума при входе на стадион «Сатурн» обнаружена граната. В целях безопасности были эвакуированы более 10 человек, в том числе сотрудники стадиона», — приводит слова представителя экстренных служб ТАСС.

Также сообщается, что граната может быть страйкбольной. На данный момент устанавливается, представляет ли обнаруженная граната опасность.