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Сегодня, 18:10

У стадиона «Сатурна» в Раменском обнаружили гранату

Виталий Косик
Корреспондент
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Возле шлагбаума стадиона «Сатурна» в Раменском обнаружена граната.

«Вечером накануне у шлагбаума при входе на стадион «Сатурн» обнаружена граната. В целях безопасности были эвакуированы более 10 человек, в том числе сотрудники стадиона», — приводит слова представителя экстренных служб ТАСС.

Также сообщается, что граната может быть страйкбольной. На данный момент устанавливается, представляет ли обнаруженная граната опасность.

Источник: https://tass.ru/proisshestviya/17275607
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