У стадиона «Сатурна» в Раменском обнаружили гранату
Возле шлагбаума стадиона «Сатурна» в Раменском обнаружена граната.
«Вечером накануне у шлагбаума при входе на стадион «Сатурн» обнаружена граната. В целях безопасности были эвакуированы более 10 человек, в том числе сотрудники стадиона», — приводит слова представителя экстренных служб ТАСС.
Также сообщается, что граната может быть страйкбольной. На данный момент устанавливается, представляет ли обнаруженная граната опасность.
Источник: https://tass.ru/proisshestviya/17275607
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