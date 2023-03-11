Гендиректор «Черноморца»: «У нас непростые задачи — в течение четырех-пяти лет выйти в РПЛ»

Генеральный директор «Черноморца» Валентин Климко ответил на вопрос о задачах команды на ближайшие годы.

«У нас непростые задачи — в течение четырех-пяти лет выйти в РПЛ. Думаю, Зырянов сам заведен этими задачами. Поэтому его сейчас заинтересовать могла бы только работа в «Барселоне» или «Реале». У нас прекрасные спонсоры — управляющая компания «Дело», компания «Рускон», замечательное сотрудничество с руководством города. Мы привели наш стадион ко второй категории. Надеемся, что весной он получит соответствующую лицензию для выступления в первой лиге», — приводит «РБ Спорт» слова Климко.

На данный момент «Черноморец» занимает первое место в первой группе второго дивизиона ФНЛ. Команда набрала 48 очков в 19 матчах.