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Сегодня, 11:48

Исполком РФС обсудит переход второй лиги на систему «весна-осень»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев заявил, что в ближайшее время будет рассмотрен вариант с переходом второй лиги на систему «весна-осень».

— Планируем обсудить на ближайшем исполкоме переход второй лиги на систему «весна-осень», — сказал Рогачев.

В данный момент матчи второй лиги, как и игры других дивизионов чемпионата России, проводятся по системе «осень-весна», переход на которую произошел в сезоне-2011/12.

Футбол
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