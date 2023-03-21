Исполком РФС обсудит переход второй лиги на систему «весна-осень»

Заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев заявил, что в ближайшее время будет рассмотрен вариант с переходом второй лиги на систему «весна-осень».

— Планируем обсудить на ближайшем исполкоме переход второй лиги на систему «весна-осень», — сказал Рогачев.

В данный момент матчи второй лиги, как и игры других дивизионов чемпионата России, проводятся по системе «осень-весна», переход на которую произошел в сезоне-2011/12.