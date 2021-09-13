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Тренер и большинство футболистов признали вину по делу о договорном матче

18:58
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В Железнодорожном районном суде Воронежа во время рассмотрения дела о договорном матче между «Чайкой» и «Черноморцем» тренер и все игроки второй команды, кроме вратаря, признали вину, сообщает «Медиазона».

Шестерых игроков «Черноморца» и их тренера обвиняют в покушении на оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования (часть 3 статьи 30, части 3 статьи 184 УК).

По версии обвинения, тренер «Черноморца» Хазрет Дышеков накануне игры, которая впоследствии была признана РФС договорной, вступил в сговор с директором «Чайки» Олегом Баяном. Тот пообещал 500 тысяч рублей за поражение. А Дышеков сказал футболистам позволять соперникам проводить атаки.

Матч профессиональной футбольной лиги (ПФЛ, второй дивизион) между командами прошел в мае 2019 года. Претендовавшая на выход в первый дивизион «Чайка» выиграла у «Черноморца» со счетом 3:1. Несмотря на то что за 20 минут до конца матча счет был ничейным 1:1, букмекеры оценивали вероятность победы «Чайки» как очень высокую.

Генеральный директор конкурента «Чайки» — команды «Урожай» — Дмитрий Градиленко предполагал, что матч договорной. Однако Дышеков утверждал, что команда не брала деньги. В «Чайке» же сказали, что «Урожай» сам платит соперникам.

В итоге футбольный союз России отстранил Баяна, Градиленко, Дышекова и троих игроков «Черноморца». Результаты матча не аннулировали, и «Чайка» перешла в первый дивизион.

Дополнительная информация:

https://zona.media/news/2021/09/13/football

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Иван Шитик все материалы автора

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