Ульяновская «Волга» одержала пятую победу в сезоне
14:38
Ульяновская «Волга» обыграла барнаульское «Динамо» на выезде в матче ФНЛ-2 группы 4 «Урал-Приволжье».
Эта победа стала для «Волги» пятой в сезоне-2021/22. Команда занимает третье место в турнирной таблице с 17 очками в 8 матчах.
Барнаульское «Динамо» идет на седьмой строчке с 12 очками в 9 играх.
Россия. ФНЛ 2. Группа 4 («Урал-Приволжье»)
20-й тур
«Динамо Брл» (Барнаул) — «Волга Ул» (Ульяновск) — 0:2 (0:2)
8 сентября. Барнаул. Стадион «Динамо».
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