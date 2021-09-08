Ульяновская «Волга» одержала пятую победу в сезоне

Ульяновская «Волга» обыграла барнаульское «Динамо» на выезде в матче ФНЛ-2 группы 4 «Урал-Приволжье».

Эта победа стала для «Волги» пятой в сезоне-2021/22. Команда занимает третье место в турнирной таблице с 17 очками в 8 матчах.

Барнаульское «Динамо» идет на седьмой строчке с 12 очками в 9 играх.

Россия. ФНЛ 2. Группа 4 («Урал-Приволжье»)

20-й тур

«Динамо Брл» (Барнаул) — «Волга Ул» (Ульяновск) — 0:2 (0:2)

8 сентября. Барнаул. Стадион «Динамо».