Пресс-атташе ФК «Новосибирск» в комментариях стал выяснять отношения с болельщиками клуба
В фанатском паблике ФК «Новосибирск» появился пост с недовольством работой пресс-атташе команды Дмитрия Кондратьева. В комментарии к посту пришел сам сотрудник клуба и начал агрессивно спорить с подписчиками, сообщает Telegram-канал «Мутко против».
За считанные часы Дмитрий проехался чуть ли не по каждому недовольному, а одного из бывших журналистов даже успел вызвать на бой.
Вскоре все негативные комментарии были удалены.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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