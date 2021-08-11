Чепчугов сделал новый пост в Instagram: «В стрингах неудобно. Как девчонки в них ходят?»

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов опубликовал новое фото у себя в Instagram.

Футболист выложил фото из машины и оставил подпись: «В машине, в куртке, в стрингах! Как девчонки в них ходят, так неудобно. Отличного дня».

Сейчас Чепчугов выступает за «Енисей-2». В сезоне-2020/21 36-летний голкипер провел четыре матча за красноярскую команду в ФНЛ-2 и пропустил два мяча, проведя две игры на ноль.