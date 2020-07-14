В сети появилось видео, как во время встречи «Сахалинец» — «Легион», помощник арбитра использует мобильный телефон. Владелец блогерской команды Михаил Литвин обвинил судью в том, что он делал ставки. В беседе с «СЭ» арбитр Сергей Тумасов опроверг эту информацию.

— Я пользовался телефоном, но ставки я не делал, — заявил он «СЭ». — Это все отслеживается, судьи не имеют право этим заниматься. Переписывался по работе, я адвокат. У меня был процесс, люди мне просто написали, как все закончилось. Это никак не повлияло на ход матча. Я использовал телефон только в моменты, когда игра была на противоположной стороне поля при подаче угловых.

Тот же судья Тумасов после игры ударил футболиста «Сахалинца». «Он весь матч нарывался, провоцировал и оскорблял», — заявил «СЭ» сам рефери.

Встреча «Сахалинец» — «Легион» прошла в понедельник вечером и завершилась со счетом 1:1. «Сахалинец» был создан в этом году. Первый матч в истории команда провела 7 июля. (Севастиан Терлецкий)