Стали известны подробности изменения формата ФНЛ-2 со следующего сезона

Стало известно, какие изменения произойдут в формате второй лиги в следующем сезоне. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, в буферной зоне выступят 20 команд. Отмечается, что в первую десятку войдут четыре вылетевших из первой лиги команды, четыре команды, занявшие вторые места в группах второй лиги, а также две команды с третьих мест, имеющие наибольший процент набранных очков в играх с клубами первой шестерки.

Во вторую десятку войдут клубы, занявшие с четвертого по пятое места в группах, а также две худшие команды с третьих мест в текущем сезоне ФНЛ-2.