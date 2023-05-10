РФС объявил о реформе второй лиги и представил схему проведения турнира

Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) утвердило реформу второй лиги, сообщается на сайте организации. С сезона-2023/24 вторая лига разделится на два дивизиона «А» и «Б».

В дивизион «А» войдут 20 команд, которые будут поделены на «Золотую» и «Серебряную» группы. Соревнования пройдут по системе «осень-весна» в два этапа — с июля/августа по ноябрь и с марта по май/июнь соответственно. В сезоне-2023/24 участниками первого этапа станут клубы, занявшие 2-5-е места в итоговых таблицах в своих группах (1А, 2А, 3А и 4А) второй лиги в сезоне-2022/23, а также занявшие 15-18-е места в итоговой таблице первой лиги сезона-2022/23 и получившие лицензию РФС-3A в соответствии с Правилами лицензирования клубов второй лиги дивизион «А». Деление команд на «Золотую» и «Серебряную» группы пройдет по спортивному принципу.

Соревнования дивизиона «Б» будут проходить по системе «весна-осень» — с марта по ноябрь. При этом, с июля/августа по ноябрь 2023 года будет сыгран переходный турнир.