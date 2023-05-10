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Сегодня, 17:35

В «Ленинградце» заявили, что клуб ждет получения лицензии для выступления в первой лиге

Алина Савинова
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Пресс-атташе «Ленинградца» Георгий Начкепия прокомментировал ситуацию с лицензированием клуба для участия в следующем сезоне в первой лиге.

— Документы на лицензирование поданы. Проблем быть не должно. В ближайшее время должны получить лицензию, — приводит «Спорт День за Днем» слова пресс-атташе клуба.

— Когда будет принято решение?

— Обычно это происходит в 20-х числах мая. Насколько мне известно, «Ленинградец — первый клуб, который подал документы на лицензирование. Естественно, все с прицелом на первое место во второй лиге. Смысла занимать первое место нет, если не проходишь лицензирование. У нас все нормально.

«Ленинградец» занимает первое место в группе 2А второй лиги. Команда набрала 41 очко в 16 матчах.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/leningradets-zhdet-polucheniya-litsenzii-dlya-vystupleniya-v-pervoy-lige
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