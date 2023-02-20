«Спартак» отказал «Крыльям Советов» в просмотре полузащитника Виталия Шитова

Полузащитник «Звезды» Виталий Шитов рассказал, что «Спартак» не отпустил его в «Крылья Советов».

«Был вариант с «Крыльями Советов». Но туда надо было сначала ехать на просмотр, а «Спартак» не поддерживает такую политику. Я мог уехать только сразу в аренду. Объяснений не было. Видимо, у нашего спортивного директора есть свое видение на этот счет. Расстроился. Хотелось бы поиграть с братом. Но все еще впереди. Летом точно вернусь в «Спартак». Тогда будем смотреть. Сейчас получать игровое время в основе «Спартака» почти не реально», — приводит слова Шитова «РБ Спорт».

Договор Шитова со «Звездой» рассчитан до 11 июня 2023 года.

В активе 19-летнего игрока 2 матча за основу «Спартака» в текущем сезоне.