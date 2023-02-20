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Сегодня, 16:53

«Спартак» отказал «Крыльям Советов» в просмотре полузащитника Виталия Шитова

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Звезды» Виталий Шитов рассказал, что «Спартак» не отпустил его в «Крылья Советов».

«Был вариант с «Крыльями Советов». Но туда надо было сначала ехать на просмотр, а «Спартак» не поддерживает такую политику. Я мог уехать только сразу в аренду. Объяснений не было. Видимо, у нашего спортивного директора есть свое видение на этот счет. Расстроился. Хотелось бы поиграть с братом. Но все еще впереди. Летом точно вернусь в «Спартак». Тогда будем смотреть. Сейчас получать игровое время в основе «Спартака» почти не реально», — приводит слова Шитова «РБ Спорт».

Договор Шитова со «Звездой» рассчитан до 11 июня 2023 года.

В активе 19-летнего игрока 2 матча за основу «Спартака» в текущем сезоне.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/spartak-otkazal-kry-l-yam-sovetov-v-prosmotre-poluzashhitnika-vitaliya-shitova/
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