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Сегодня, 16:38

Виталий Шитов рассказал о работе с Дмитрием Комбаровым в «Звезде»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник петербургской «Звезды» Виталий Шитов рассказал о работе с главным тренером команды Дмитрием Комбаровым.

«У меня было много вариантов в ФНЛ, куда можно было уйти. Но что-то не сложилось, в основном из-за лимита на арендованных игроков. В итоге приняли решение, что нужно играть, набирать игровую практику и летом думать над другими вариантами. Как «Звезда»? Команда хорошая. Здесь уровень не совсем такой, как в «Спартаке». Но все равно он достаточно хороший. Как Комбаров в роли тренера? Довольно хорошо. У него индивидуальный подход, всегда лично подойдет и подскажет, если что-то не получается. Если он что-то не подскажет, то это сделают его помощники. У него достаточно опытный тренерский штаб», — приводит слова Шитова «РБ Спорт».

19-летний футболист «Спартака» перешел в «Звезду» 17 февраля на правах аренды до 11 июня. Петербургский клубом руководит бывший защитник и капитан «Спартака» Дмитрий Комбаров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vitalij-shitov-rasskazal-o-rabote-s-dmitriem-kombarovy-m-v-zvezde/
Дмитрий Комбаров
Футбол
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