Экс-тренер «Зенита» Тарасов сообщил, что воспитанник клуба Ким готов обсудить вариант со сборной Казахстана

Ассистент главного тренера «Каспия» и бывший тренер «Зенита» Евгений Тарасов высказался о перспективах талантливого полузащитника санкт-петербургского клуба Евгения Кима в сборной Казахстана.

«С Евгением я знаком. Если мне память не изменяет, он еще пришел в «Зенит» в десятилетнем возрасте, причем из футзального «Кайрата». Прогрессирует неплохо, привлекается к сборам первой команды «Зенита». Не знаю, какое решение он примет, однако Ким открыт для разговора, диалога», — приводит слова Тарасова Meta-ratings.kz.

19-летний Ким является уроженцем Алматы. В 8 лет поступил в «Академию Газпрома», а через два года окончательно перебрался в Санкт-Петербург.

В текущем сезоне второй лиги Ким провел 12 матчей за «Зенит-2», отметившись 3 забитыми мячами. На протяжении нескольких лет игрок в юношескую сборную России 2003 года.