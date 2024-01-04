Широков рассказал о совмещении постов тренера и гендиректора в «Леон Сатурне»

Генеральный директор «Леон Сатурна» Роман Широков рассказал о совмещении работы в подмосковном клубе.

«Это не было тяжело. Мне просто не хватает опыта. Но на тот момент это было единственное правильное решение, поэтому его и приняли. На что уходило больше времени — на тренерскую работу или функционерскую? Безусловно, на тренерскую: нужно к тренировке подготовиться, после — ее проанализировать, подготовиться к следующей и так далее. Как будет дальше устроена работа в клубе? Дальше будет работать главный тренер, а я просто буду контролировать этот процесс», — приводит слова Широкова Metaratings.ru.

Широков занимает должность генерального директора «Леон Сатурна» с марта 2023 года, а его соглашение с подмосковной командой рассчитано до 31 декабря 2027 года.