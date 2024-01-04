Широков высказался о критике со стороны Губерниева

Генеральный директор подмосковного клуба Второй лиги «Леон Сатурн» Роман Широков высказался о критике со стороны комментатора и футбольного обозревателя Дмитрия Губерниева.

«Он просто неравнодушен ко мне. Очень любит. Не может пропустить ни одной новости со мной. Не было ли желания ответить ему? А зачем? Я уже давно вышел из этого возраста. Мне лишняя популярность не нужна. В отличие от Дмитрия, меня лайки и комментарии не интересуют. Это у него работа с этим связана», — приводит слова Широкова Metaratings.ru.

Широков занимает должность генерального директора «Леон Сатурна» с марта 2023 года, а его соглашение с подмосковной командой рассчитано до 31 декабря 2027 года.

Ранее Губерниев назвал Широкова «нерукопожатным персонажем», а также раскритиковал «Леон Сатурн» за назначение Широкова генеральным директором клуба.