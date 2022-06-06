Широков рассказал о ситуации с арбитрами после матча «Строгино» — «Родина»

Бывший футболист сборной России Роман Широков в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о ситуации с арбитрами матча «Строгино» — «Родина» (0:1).

«Все происходило под камерой, есть запись. Вы можете обратиться в «Строгино» или «Родину». Все происходит в прямом эфире и есть в доступе на YouTube. Все, что было на поле, там и осталось. Ничего никуда не ушло. Есть ли у меня конфликт с арбитрами? Нет, никакого. У арбитров со мной? У них со мной тем более нет. Я не знаю, о чем вы говорите. Если у вас есть документация, то почитайте, о чем идет речь», — сказал Широков корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Широков является начальником команды «Строгино». После финального свистка в матче с «Родиной» экс-хавбек «Зенита» подошел к главному арбитру встречи. После длительного диалога рефери показал Широкову прямую красную карточку.