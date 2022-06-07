В РФС объяснили, почему «Томь» и «Анжи» не получили лицензию для выступления в ФНЛ-2

Председатель комиссии по лицензированию РФС Максим Митрофанов объяснил решение отказать «Анжи» и «Томи» в выдаче лицензии РФС-2.

«И «Анжи», и «Томь» отреагировали на это решение негативно, подавали апелляционные жалобы. «Томь» по спортивному принципу осталась в ФНЛ, но не предоставила ни одной копейки финансовых гарантий для участия в следующем сезоне. Они заявили некий бюджет, который необходим для участия, но не смогли предоставить ни одного документа, который подтверждает возможность клуба нести финансовые обязательства.

У клуба есть немаленькая задолженность перед сотрудниками. Сейчас им дано время на получение лицензии в ФНЛ-2, но при этом вышеуказанные требования будут также предъявляться для участия. С «Анжи» другая ситуация. Это долгое дело, у них огромная задолженность по решению CAS и ФИФА. Там очень большие долги, в прошлом году им также было отказано в выдаче лицензии. Они нашли партнеров, которые предоставили финансовые гарантии, но они выполнены не были. Комиссия и апелляционный комитет шли навстречу клубу, но коллеги не исполнили обязательства. Соответственно, формальных причин выдать лицензию клубу нет.

В случае если клубы лишаются лицензии по неспортивным причинам, если небольшие ограничения связаны с заявкой клуба. У клуба не могут быть те же учредители и то же название. Клуб может подать заявку как новый участник", — сказал Митрофанов.

3 июня РФС отказал в выдаче лицензий «Анжи», «Томи» и липецкому «Металлургу».