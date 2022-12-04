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Сегодня, 07:39

«Шинник» интересуется игроком «Чертаново» Редьковичем

Виктория Кравченко
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По данным «СЭ», «Шинник» интересуется игроком «Чертаново» Дмитрием Редьковичем.

В этом сезоне футболист провел 8 игр во Второй лиге, не отметившись результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года. Трансферная стоимость игрока — 300 тысяч евро.

Летом 2022 года 23-летним россиянином интересовалась «Црвена Звезда».

Ранее он также играл за московское «Торпедо» и «Металлург» (Липецк). В «Чертаново» он играет с сентября этого года.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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