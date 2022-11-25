Зырянов — о «Черноморце»: «Зарплаты игроков сегодня не соответствуют клубу, который рвется в первый дивизион»

Экс-полузащитник «Зенита», а сейчас главный тренер «Черноморца» Константин Зырянов в интервью «СЭ» рассказал, почему в октябре решил возглавить клуб из Новороссийска.

— Долго размышляли?

— Очень!

— Что все решило?

— Встретился в Москве с акционером.

— Сергеем Шишкаревым?

— Да. Я так понял — меня проверяли, сканировали человеческие качества. Профессиональные-то в разговоре проявить трудновато. Говорит: «Не буду скрывать, еще есть люди в шорт-листе...» — «Понимаю, что я не единственный кандидат». Тут Шишкарев произносит: «Мы отправляемся в Новороссийск. Может, с нами?» — «Конечно!» Провел здесь три дня. Играли с «Ротором» плюс справляли 115 лет новороссийскому футболу, проводили матч легенд...

— Что увидели?

— Ненавижу слово «проект», «амбициозный»... Но планы здесь действительно грандиозные! Уже в Новороссийске обо всем договорились. Вот ты тренируешь молодежную команду. Чувствуешь себя винтиком в большой машине. А тут от тебя реально многое зависит — и игра, и трансферная политика. Совершенно другие ощущения!

— Года через три-четыре «Черноморец» будет в премьер-лиге?

— Это «плавающие» цифры. Глобальная задача есть! Когда произойдет — вопрос. Всем хочется поскорее. Но мы не должны своими результатами обгонять инфраструктуру. Допустим, зарплаты игроков сегодня не соответствуют клубу, который рвется в первый дивизион. Если бы вы узнали цифры — были бы поражены, поверьте. Да и много примеров — команда пробивается наверх, а стадион не готов, ее не пускают! Нам это надо?

«Черноморец» с 45 очками лидирует в группе 1 турнирной таблицы ФНЛ-2 после 18 туров.