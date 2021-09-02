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Саратовский «Сокол» потерпел первое поражение в сезоне, «Челябинск» одержал шестую победу подряд

17:23
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«Сокол» проиграл «Динамо» из Владивостока в матче 7-го тура первенства ФНЛ-2 группы 3 «Центр» — 2:3.

Это поражение стало первым для команды из Саратова в сезоне-2021/22. «Сокол» идет на первом месте в турнирной таблице с 15 очками в 6 матчах, «Динамо» из Владивостока занимает третью строчку с 14 очками в 6 встречах. В другой игре 7-го тура группы 3 пензенский «Зенит» на выезде победил «Сахалин» — 1:0.

«Челябинск» обыграл барнаульское «Динамо» в игре 7-го тура первенства ФНЛ-2 группы 4 «Урал-Приволжье» — 2:1. Эта победа стала для челябинцев шестой подряд, команда лидирует в турнирной таблице с 18 очками в 6 играх. Барнаульцы занимают пятую строчку с 12 очками в 7 матчах. В еще одной встрече 7-го тура группы 4 «Урал-2» сыграл вничью с «Иртышом» — 1:1.

Россия. ФНЛ 2. Группа 3 («Центр»)

7-й тур

«Динамо Вл» (Владивосток) — «Сокол» (Саратов) — 3:2 (1:0)

«Сахалин» (Южно-Сахалинск) — «Зенит Пн» (Пенза) — 0:1 (0:0)

ФНЛ 2. Группа 4 («Урал-Приволжье»)

7-й тур

«Урал-2» (Екатеринбург) — «Иртыш» (Омск) — 1:1 (0:0)

«Челябинск» — «Динамо Брл» (Барнаул) — 2:1 (2:0)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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  • Footboom
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⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа B
Швеция
Испания

П2

38%

1.71

ТБ 2.0

20%

1.57

ИТБ2 (1.5)

15%

1.90
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Россия 0
Хорватия 0
Матч завершен

П2

30%

2.50

Ф2 (0)

21%

1.80

ИТМ1 (1.5)

16%

1.48
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словения 1
Словакия 1
Матч завершен

1X

29%

1.36

ТМ 2.5

18%

1.49

П1

17%

2.50

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Иван Торопцев все материалы автора

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