Саратовский «Сокол» потерпел первое поражение в сезоне, «Челябинск» одержал шестую победу подряд
«Сокол» проиграл «Динамо» из Владивостока в матче 7-го тура первенства ФНЛ-2 группы 3 «Центр» — 2:3.
Это поражение стало первым для команды из Саратова в сезоне-2021/22. «Сокол» идет на первом месте в турнирной таблице с 15 очками в 6 матчах, «Динамо» из Владивостока занимает третью строчку с 14 очками в 6 встречах. В другой игре 7-го тура группы 3 пензенский «Зенит» на выезде победил «Сахалин» — 1:0.
«Челябинск» обыграл барнаульское «Динамо» в игре 7-го тура первенства ФНЛ-2 группы 4 «Урал-Приволжье» — 2:1. Эта победа стала для челябинцев шестой подряд, команда лидирует в турнирной таблице с 18 очками в 6 играх. Барнаульцы занимают пятую строчку с 12 очками в 7 матчах. В еще одной встрече 7-го тура группы 4 «Урал-2» сыграл вничью с «Иртышом» — 1:1.
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 («Центр»)
7-й тур
«Динамо Вл» (Владивосток) — «Сокол» (Саратов) — 3:2 (1:0)
«Сахалин» (Южно-Сахалинск) — «Зенит Пн» (Пенза) — 0:1 (0:0)
ФНЛ 2. Группа 4 («Урал-Приволжье»)
7-й тур
«Урал-2» (Екатеринбург) — «Иртыш» (Омск) — 1:1 (0:0)
«Челябинск» — «Динамо Брл» (Барнаул) — 2:1 (2:0)
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