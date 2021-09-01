Президенту «Легион Динамо» Лахиялову на год запрещено осуществлять любую деятельность связанную с футболом

В среду, 1 сентября, состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, сообщает сайт организации.

На основании решения Апелляционного комитета РФС от 30 августа 2021 года о направлении дела в отношении президента ФК «Легион Динамо» Шамиля и сотрудника по маркетингу ФК «Легион Динамо» Магомеда Лахиялова на новое на рассмотрение в Контрольно-дисциплинарный комитет РФС приняты следующие решения:

— В соответствии со статьей 28, с частью 1 статьи 95, с частью 1 статьи 119, со статьей 120 Дисциплинарного регламента РФС и пунктами 12, 42, 43 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за оскорбительное поведение Официального лица клуба в отношении Официальных лиц матча, за угрозу причинения им вреда, за оказание воздействия на Официальных лиц матча без цели влияния на его результат — запретить президенту ФК «Легион Динамо» г. Махачкала Лахиялову Ш.Г. осуществлять любую связанную с футболом деятельность сроком на 1 (один) год и оштрафовать его на 200 000 (Двести тысяч) рублей.

— В соответствии со статьей 28, с частью 1 статьи 95, с частью 9 статьи 94, с частью 1 статьи 119, со статьей 120 Дисциплинарного регламента РФС и пунктами 112, 12, 42, 43 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за оскорбительное поведение Официального лица клуба в отношении Официальных лиц матча, за оказание физического воздействия на игрока соперника, за угрозу причинения вреда, за оказание воздействия на Официальных лиц матча без цели влияния на его результат — запретить сотруднику по маркетингу ФК «Легион Динамо» г. Махачкала Лахиялову М.Г. осуществлять любую связанную с футболом деятельность сроком на 1 (один) год и оштрафовать его на 200 000 (Двести тысяч) рублей.

Ранее президент «Легион Динамо» Шамиль Лахиялов дисквалифицирован на 5 игр ФНЛ-2 и оштрафован на 140 тысяч рублей по итогам матча с «Машук-КМВ».

Лахиялов дисквалифицирован «за оскорбительное поведение официального лица клуба в отношении официального лица матча, а также за угрозу причинения вреда».

Сотруднику по маркетингу «Легион Динамо» Магомеду Лахиялову с формулировкой «за оскорбительное поведение официального лица клуба в отношении официального лица матча, за оказание физического воздействия на игрока соперника и за угрозу причинения вреда» запрещено осуществлять любую связанную с футболом деятельность сроком на 6 месяцев. Также он оштрафован на 155 тысяч рублей.