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Президенту «Легион Динамо» Лахиялову на год запрещено осуществлять любую деятельность связанную с футболом

18:54
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В среду, 1 сентября, состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, сообщает сайт организации.

На основании решения Апелляционного комитета РФС от 30 августа 2021 года о направлении дела в отношении президента ФК «Легион Динамо» Шамиля и сотрудника по маркетингу ФК «Легион Динамо» Магомеда Лахиялова на новое на рассмотрение в Контрольно-дисциплинарный комитет РФС приняты следующие решения:

— В соответствии со статьей 28, с частью 1 статьи 95, с частью 1 статьи 119, со статьей 120 Дисциплинарного регламента РФС и пунктами 12, 42, 43 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за оскорбительное поведение Официального лица клуба в отношении Официальных лиц матча, за угрозу причинения им вреда, за оказание воздействия на Официальных лиц матча без цели влияния на его результат — запретить президенту ФК «Легион Динамо» г. Махачкала Лахиялову Ш.Г. осуществлять любую связанную с футболом деятельность сроком на 1 (один) год и оштрафовать его на 200 000 (Двести тысяч) рублей.

— В соответствии со статьей 28, с частью 1 статьи 95, с частью 9 статьи 94, с частью 1 статьи 119, со статьей 120 Дисциплинарного регламента РФС и пунктами 112, 12, 42, 43 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за оскорбительное поведение Официального лица клуба в отношении Официальных лиц матча, за оказание физического воздействия на игрока соперника, за угрозу причинения вреда, за оказание воздействия на Официальных лиц матча без цели влияния на его результат — запретить сотруднику по маркетингу ФК «Легион Динамо» г. Махачкала Лахиялову М.Г. осуществлять любую связанную с футболом деятельность сроком на 1 (один) год и оштрафовать его на 200 000 (Двести тысяч) рублей.

Ранее президент «Легион Динамо» Шамиль Лахиялов дисквалифицирован на 5 игр ФНЛ-2 и оштрафован на 140 тысяч рублей по итогам матча с «Машук-КМВ».

Лахиялов дисквалифицирован «за оскорбительное поведение официального лица клуба в отношении официального лица матча, а также за угрозу причинения вреда».

Сотруднику по маркетингу «Легион Динамо» Магомеду Лахиялову с формулировкой «за оскорбительное поведение официального лица клуба в отношении официального лица матча, за оказание физического воздействия на игрока соперника и за угрозу причинения вреда» запрещено осуществлять любую связанную с футболом деятельность сроком на 6 месяцев. Также он оштрафован на 155 тысяч рублей.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Россия
Хорватия

П2

30%

2.50

Ф2 (0)

21%

1.80

ИТМ1 (1.5)

16%

1.48
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словения
Словакия

1X

29%

1.36

ТМ 2.5

18%

1.49

П1

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа B
Швеция
Испания

П2

38%

1.71

ТБ 2.0

20%

1.57

ИТБ2 (1.5)

15%

1.90

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/214255

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Иван Шитик все материалы автора

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