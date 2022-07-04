Футбол
ФНЛ-2
Новости
Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ-2

Сегодня, 16:06

Самедов считает, что у Комбарова великолепные перспективы в роли главного тренера

Владимир Пушкарев
,  
Владислав Флегонтов
Читать «СЭ» в

Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на назначение Дмитрия Комбарова на пост главного тренера петербуржской «Звезды».

«Очень рад за Диму! Сам пока не планирую начинать тренерскую карьеру, но у Димы великолепные перспективы. Желаю ему удачи!» — сказал Самедов «СЭ».

«Звезда» выступает в ФНЛ-2. Комбаров имеет тренерскую лицензию УЕФА категории «А».

Александр Самедов
Дмитрий Комбаров
Футбол
0
Читайте также
Персики: польза и вред для организма
Военкоматчики шутили: «В танк не влезет». Эксперт рассказал, как и где будет служить вратарь Иван Федотов
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Бывший форвард «Спартака» Давыдов подпишет контракт с «Химками» на один год
Роднина — о Fan ID: «Я похожа на футбольного болельщика? Никогда не планировала его оформлять»
Магнуссона не устроило первое предложение от ЦСКА
Агент Селюк заявил, что хавбек Лоуренс покидает «Химки» из-за разногласий с Юраном
Билялетдинов рассказал, что участники ретро-матча «Зенит» — «Спартак» находятся не в оптимальной физической форме
Агент Языджи сообщил, что турецкий футболист начал тренироваться с «Лиллем»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дмитрий Комбаров стал главным тренером «Звезды» из Санкт-Петербурга

Федун поздравил Дмитрия Комбарова с началом самостоятельной тренерской карьеры
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости