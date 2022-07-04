Самедов считает, что у Комбарова великолепные перспективы в роли главного тренера

Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на назначение Дмитрия Комбарова на пост главного тренера петербуржской «Звезды».

«Очень рад за Диму! Сам пока не планирую начинать тренерскую карьеру, но у Димы великолепные перспективы. Желаю ему удачи!» — сказал Самедов «СЭ».

«Звезда» выступает в ФНЛ-2. Комбаров имеет тренерскую лицензию УЕФА категории «А».