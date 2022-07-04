Дмитрий Комбаров стал главным тренером «Звезды» из Санкт-Петербурга

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Дмитрий Комбаров стал главным тренером «Звезды», сообщает сайт команды из Санкт-Петербурга.

В составе сборной России Комбаров дебютировал в феврале 2012 года в товарищеском матче с Данией. Участник чемпионата мира 2014 года и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов. Провел за национальную команду 47 матчей, забив 2 гола.

Выступал за клубы РПЛ: «Динамо» (2005—2010), «Спартак» (2010—2019) и «Крылья Советов» (2019—2021). За время клубной карьеры провел на высшем уровне 484 матча и забил 42 гола.

Завершил игровую карьеру в 2021 году, имеет тренерскую лицензию категории «А-УЕФА».