Федун поздравил Дмитрия Комбарова с началом самостоятельной тренерской карьеры

Владелец «Спартака» Леонид Федун поздравил бывшего полузащитника команды Дмитрия Комбарова с тем, что он начал самостоятельную тренерскую карьеру.

4 июля 35-летний Комбаров официально был назначен на пост главного тренера «Звезды» из Санкт-Петербурга.

«Передайте самые искренние поздравления. Пожелаем ему удачи», — сказал Федун в разговоре с корреспондентом «СЭ».

Комбаров во время игровой карьеры выступал за «Динамо» (2005-2010), «Спартак» (2010-2019) и «Крылья Советов» (2019-2021). Он стал чемпионом России сезона-2016/17 в составе «Спартака».