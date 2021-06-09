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Алексей Медведев назначен главным тренером «Сатурна»

15:23
Алексей Медведев. Фото ФК «Сатурн»
Алексей Медведев. Фото ФК «Сатурн»
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На пост главного тренера «Сатурна» назначен Алексей Медведев, сообщает 9 июня официальный сайт раменского клуба.

Ранее 44-летний Медведев возглавлял «Зоркий», «Коломну» и «Красный».

Медведев является одним из лучших бомбардиров в истории «Сатурна». За подмосковную комаду он забил 57 голов в 156 матчах.

Минувший сезон «Сатурн» завершил на четвертом месте в Группе 3 Олимп — ПФЛ.

Дополнительная информация:

https://www.saturn-fc.ru/news/29355/

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