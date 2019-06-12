Президент "Чайки": "Мы готовы ко всем трудностям!"

Президент "Чайки" Андрей Чайка в интервью официальному сайту заявил, что клуб готов ко всем трудностям. В конце прошлого сезона клуб стал участником скандала по итогам матча 27-го тура первенства ПФЛ в зоне "Юг" против "Черноморца" (3:1). Победа в той игре помогла "Чайке" сохранить лидерство в зоне "Юг" и обойти "Урожай" в споре за путевку в ФНЛ.

– Восемь футболистов покинули ряды "Чайки", а до старта нового чемпионата уже меньше месяца. Кроме того, есть ряд травмированных или только восстанавливающихся после полученных повреждений игроков. Получается, переходим в авральный режим подготовки?

– Да, но мы к этому были готовы. Если бы мы были за десять туров до конца первенства уверены, как "Урожай", что станем чемпионами, тогда начали бы подыскивать игроков. Но мы узнали об этом только в последнем туре. Сразу хочу сказать, что с людьми, с которыми расстались, расстались по обоюдному согласию. Петя Ситников и Максим Обозный сказали добрые слова благодарности, мне всегда приятно слышать подобные высказывания. Но парни прекрасно понимают, что нет смысла летать по всей стране и просиживать на скамейке для запасных. Лучше они в будущем принесут пользу нашему клубу. Кто-то был в аренде, кто-то поехал за большим заработком, понимая, что ему осталось поиграть немного времени. Мы хотели оставить Колю Гиоргобиани, но человек мечтает попробовать себя в клубе Премьер-Лиги. Без проблем. Это его право. Дай бог ему удачи! Мы только будем гордиться, если у него всё получится! Ищем игроков и, поверьте, в подобной ситуации находится большинство клубов ФНЛ. "Чайка" уже хорошо себя зарекомендовала, многие не прочь переехать в Ростов, но у нас есть чёткое понимание того, что не надо бросаться большими деньгами. Это моё убеждение. Люди должны зарабатывать за счёт побед. Будут выигрывать – будут зарабатывать нормальные премиальные. А просто поставить зарплату, чтобы человек кайфовал, – нет. В вопросе заработных плат мы равняемся на такие команды как "Чертаново" и "Краснодар-2". Мы должны видеть, что есть рост у молодых футболистов, которым необходимо себя проявлять. У нас основная масса будет именно молодых ребят, и на них будет сделан упор.

Это сложные периоды: перейти из любительской лиги во вторую, из второй – в первую. Надо сыграться, решать какие-то глобальные вопросы. Это нормальная ситуация. Мы идём поэтапно. Может, чуть не успеваем за своими спортивными результатами. Я напомню, что у нас не было задачи срочно выйти в ФНЛ. Но восторжествовал спортивный принцип. Я же теперь не могу сказать: давайте подождём, нам не хватает кое-чего, выйдем в следующем году. Поэтому, раз нам судьба преподнесла такой подарок – будем играть в ФНЛ. Мы готовы ко всем трудностям! Главное, чтобы был результат.

"Двое откровенно сказали: спокойно, мы вам всем переведем". Аудиозапись игрока "Черноморца" – о матче с "Чайкой"