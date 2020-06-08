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Несколько игроков «Анжи» переболело коронавирусом

10:18
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Генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов рассказал, что некоторые футболисты клуба перенесли коронавирусную инфекцию.

— Некоторые игроки переболели, — приводит слова Агарагимова РИА Новости. — В большинстве случаев без серьезных последствий, все же организм молодой. В больницу никто не попадал, у кого-то была пневмония, у кого-то температура несколько дней или потеря обоняния. Все ребята в домашних условиях лечились.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200608/1572610445.html

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