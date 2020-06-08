Несколько игроков «Анжи» переболело коронавирусом

Генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов рассказал, что некоторые футболисты клуба перенесли коронавирусную инфекцию.

— Некоторые игроки переболели, — приводит слова Агарагимова РИА Новости. — В большинстве случаев без серьезных последствий, все же организм молодой. В больницу никто не попадал, у кого-то была пневмония, у кого-то температура несколько дней или потеря обоняния. Все ребята в домашних условиях лечились.