Несколько игроков «Анжи» переболело коронавирусом
10:18
Генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов рассказал, что некоторые футболисты клуба перенесли коронавирусную инфекцию.
— Некоторые игроки переболели, — приводит слова Агарагимова РИА Новости. — В большинстве случаев без серьезных последствий, все же организм молодой. В больницу никто не попадал, у кого-то была пневмония, у кого-то температура несколько дней или потеря обоняния. Все ребята в домашних условиях лечились.
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