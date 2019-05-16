"Нефтехимик" обыграл "Сызрань-2003", "Звезда" и КАМАЗ сыграли вничью

"Нефтехимик" победил "Сызрань-2003" в матче 24-го тура Олимп-ПФЛ (2:0). Клуб из Нижнекамска набрал 54 очка и остался на 1-м месте в турнирной таблице. Команда из Сызрани с 35 баллами располагается на 3-й строчке.

В других матчах "Звезда" и КАМАЗ сыграли вничью (0:0), "Урал-2" уступил ижевскому "Зениту" (0:2), "Уфа-2" и "Челябинск" сыграли вничью (1:1), "Носта" и "Волга" также не выявили победителя (0:0).

Олимп - ПФЛ

Группа "Урал-Приволжье"

24-й тур

"Сызрань-2003" (Сызрань) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 0:2 (0:0)

Голы: Семенов, 50 (0:1). Макаров, 53 - с пенальти (0:2).

Судья: Лапатухин (Москва).

16 мая. Сызрань. Стадион "СК Кристалл".

"Звезда" (Пермь) - "КАМАЗ" (Набережные Челны) - 0:0

Судья: Силантьев (Самара).

16 мая. Пермь. Стадион "Звезда".

"Урал-2" (Екатеринбург) - "Зенит" (Ижевск) - 0:2 (0:2)

Голы: Шанин, 4 (0:1). Турик, 44 (0:2).

Судья: Зияков (Набережные Челны).

16 мая. Сысерть. Стадион "Бажовия".

"Уфа-2" (Уфа) - "Челябинск" - 1:1 (0:0)

Голы: Емельянов, 47 (1:0). Игнатьев, 68 - с пенальти (1:1).

Удаление: Байтуков (Челябинск), 63.

Судья: Буланов (Саранск).

16 мая. Уфа. Стадион "Нефтяник".

"Носта" (Новотроицк) - "Волга" (Ульяновск) - 0:0

Судья: Куликов (Саранск).

16 мая. Новотроицк. Стадион "Металлург".

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