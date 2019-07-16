На матче "Алании" присутствовало 15000 зрителей

На матче "Алании" в рамках матча первого тура Олимп-ПФЛ зоны "Юг" против "Легион-Динамо" (0:1) присутствовало 15000 зрителей.

– Восточная трибуна сегодня впервые за 6 лет приняла болельщиков. Всего на матче присутствовало 15000 зрителей. Спасибо вам за незабываемые эмоции. Ждем на следующей игре. Мы будем биться за вас! – говорится в аккаунте в Instagram клуба.

Напомним, что 9 июля во Владикавказе в пресс-центре республиканского стадиона "Спартак" состоялась презентация нового футбольного клуба, который получил название "Алания" и будет выступать во втором дивизионе России.