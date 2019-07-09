Во Владикавказе презентовали новый клуб. "Алания" будет играть во второй лиге

Министр спорта Северной Осетии, экс-голкипер сборной России Владимир Габулов​сообщил, что сегодня во Владикавказе в пресс-центре республиканского стадиона "Спартак" состоялась презентация нового футбольного клуба, который получил название "Алания" и будет выступать во втором дивизионе России.

– Сегодня действительно радостное событие. Мы презентуем новый футбольный клуб. У него новое юридическое лицо. Отныне его учредителем является Даниил Гуриев. Он – единственный собственник, соответственно, финансирование будет осуществляться им. Что касается комплектования команды, то основная часть футболистов, которые в прошлом сезоне выступали за "Спартак" перешли в "Аланию Владикавказ", – сказал Габулов.

Напомним, по итогам прошедшего сезона осетинская команда финишировала на 10-м месте в группе "Юг" второго дивизиона России.