Во Владикавказе презентовали новый клуб. "Алания" будет играть во второй лиге

Министр спорта Северной Осетии, экс-голкипер сборной России Владимир Габуловсообщил, что сегодня во Владикавказе в пресс-центре республиканского стадиона "Спартак" состоялась презентация нового футбольного клуба, который получил название "Алания" и будет выступать во втором дивизионе России.
– Сегодня действительно радостное событие. Мы презентуем новый футбольный клуб. У него новое юридическое лицо. Отныне его учредителем является Даниил Гуриев. Он – единственный собственник, соответственно, финансирование будет осуществляться им. Что касается комплектования команды, то основная часть футболистов, которые в прошлом сезоне выступали за "Спартак" перешли в "Аланию Владикавказ", – сказал Габулов.
Напомним, по итогам прошедшего сезона осетинская команда финишировала на 10-м месте в группе "Юг" второго дивизиона России.
Сегодня в пресс-центре стадиона «Спартак» состоялась пресс-конференция с участием владельца клуба - Данилом Гуриевым, главного тренера команды - Спартаком Гогниевым и министром спорта РСО-А - Владимиром Габуловым. Обсуждались задачи и цели на новый сезон и ближайшую перспективу pic.twitter.com/VevxRnZQvJ— ФК «Алания» (@fc_alania) 9 июля 2019 г.