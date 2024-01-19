Мостовой — о назначении Комбарова в «Спартак-2»: «Хорошо, что он, а не какой-то иностранный ноунейм»

Экс-футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о назначении Дмитрия Комбарова на пост главного тренера «Спартака-2».

«Хорошо, что «Спартак-2» возродили. Потому что странно, что у такого великого клуба нет второй команды. Хорошо, что назначили Комбарова, а не какого-то иностранного ноунейма. Хотя их все равно еще много», — сказал Мостовой «СЭ».

36-летний Комбаров выступал за московский клуб с 2010 по 2019 год и провел 274 матча. По количеству игр в чемпионатах России он занимает второе место в истории клуба: больше в красно-белой форме сыграл только Егор Титов.

После завершения карьеры игрока Комбаров получил тренерскую лицензию УЕФА А, а осенью прошлого года посещал тренировку первой команды красно-белых как слушатель Академии РФС, обучающийся на лицензию Pro. С лета 2022 года Дмитрий возглавлял клуб второй лиги «Звезда» из Санкт-Петербурга.