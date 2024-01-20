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Сегодня, 07:12

Экс-хавбек «Спартака» Гладилин одобряет назначение Комбарова главным тренером второй команды

Руслан Минаев
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Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о назначении Дмитрия Комбарова главным тренером второй команды красно-белых.

«Работа в «Спартаке-2» — это хороший трамплин для Дмитрия. Он знает спартаковскую школу. Вторая команда клуба является подходящим коллективом, где начинающий специалист сможет проявить себя. В «Спартаке-2» Дмитрий будет на своём месте. Я одобряю такое назначение», — цитирует Гладилина Vprognoze.ru.

36-летний Комбаров выступал за московский клуб с 2010 по 2019 год и провел 274 матча. По количеству игр в чемпионатах России он занимает второе место в истории клуба: больше в красно-белой форме сыграл только Егор Титов.

После завершения карьеры игрока Комбаров получил тренерскую лицензию УЕФА А, а осенью прошлого года посещал тренировку первой команды красно-белых как слушатель Академии РФС, обучающийся на лицензию Pro. С лета 2022 года Дмитрий возглавлял клуб второй лиги «Звезда» из Санкт-Петербурга.

Источник: Vprognoze.ru
Дмитрий Комбаров
ФК Спартак-2 (Москва)
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