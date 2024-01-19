Непомнящий — о назначении Комбарова главным тренером «Спартака-2»: «Это позитивный опыт»

Российский тренер Валерий Непомнящий отреагировал на назначение Дмитрия Комбарова на пост главного тренера «Спартака-2».

«Для человека, который хочет стать тренером, очень важно пройти все этапы подготовки игроков. С этой точки зрения, «Спартак-2» это отличный, позитивный опыт. Других мнений быть не может», — цитирует Непомнящего Betonmobile.

19 января пресс-служба красно-белых сообщила, что 36-летний Комбаров назначен главным тренером второй команды «Спартака». Он играл в «Спартаке» с 2010 по 2019 год и провел за московский клуб 274 матча.

Ранее специалист возглавлял «Звезду» из Санкт-Петербурга, которая выступает во второй лиге.