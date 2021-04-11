Министр спорта МО подтвердил возможность появления команды на базе «Кайрата» в Красногорске

Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал «СЭ» информацию Telegram-канала «Мутко против», что в Красногорске может появиться команда на базе казахстанского «Кайрата».

Сообщается, что команда будет играть в ПФЛ, а руководство планирует построить в районе новый стадион.

«Пока идут переговоры на тему их аренды нашего стадиона «Зоркий» и всю инфраструктуру. Переговоры на этом уровне, конкретных решений нет. Если будет команда, то, наверное, она будет в ПФЛ.

Это будет частный клуб, который не будет иметь муниципального или регионального финансирования. Просто выступать в Красногорске. Обговаривалось ли их строительство нового стадиона в районе? Нет, пока такой информации нет", — сказал Терюшков «СЭ».

(Данил Алешин)