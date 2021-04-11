В Подмосковье появится новый футбольный клуб «Кайрат-Москва»
Президент алматинского «Кайрата» Кайрат Боранбаев создаст в Подмосковье новый футбольный клуб, сообщает Telegram-канал «Мутко против».
По информации источника, клуб будет базироваться в Красногорске и называться «Кайрат-Москва». Команда со следующего сезона будет играть в зоне ПФЛ «Запад». Руководство клуба планирует построить в районе новый стадион.
В минувшем сезоне «Кайрат» в третий раз и впервые за 16 лет стал чемпионом Казахстана.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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