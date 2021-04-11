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В Подмосковье появится новый футбольный клуб «Кайрат-Москва»

13:40
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Президент алматинского «Кайрата» Кайрат Боранбаев создаст в Подмосковье новый футбольный клуб, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

По информации источника, клуб будет базироваться в Красногорске и называться «Кайрат-Москва». Команда со следующего сезона будет играть в зоне ПФЛ «Запад». Руководство клуба планирует построить в районе новый стадион.

В минувшем сезоне «Кайрат» в третий раз и впервые за 16 лет стал чемпионом Казахстана.

Дополнительная информация:

https://t.me/offsider/1799

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