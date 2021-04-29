Липецкий «Металлург» обыграл белгородский «Салют» и возглавил группу «Центр» в ПФЛ

Липецкий «Металлург» обыграл белгородский «Салют» в матче 21-го тура группы «Центр» первенства Олимп-ПФЛ.

Благодаря победе «Металлург» обогнал «Салют» и вышел на первое место в турнирной таблице. У команды из Липецка 45 очков, «Салют» идет вторым с 42 очками.

Олимп — ПФЛ. Группа 3 («Центр»)

21-й тур

«Авангард К» (Курск) — «Квант» (Обнинск) — 0:1 (0:1)

«Знамя» (Ногинск) — «Красный» (Смоленск) — 2:1 (1:0)

«Калуга» — «Химик-Арсенал» (Новомосковск) — 3:1 (1:0)

«Салют Бл» (Белгород) — «Металлург Лп» (Липецк) — 0:1 (0:0)

«Сатурн» (Раменское) — «Строгино» (Москва) — 2:0 (1:0)

«Сахалин» (Южно-Сахалинск) — «Металлург В» (Видное) — 3:2 (2:1)

«Сокол» (Саратов) — «Химки-М» (Химки) — 1:0 (1:0)

«Факел-М» (Воронеж) — «Рязань» — 1:2 (1:2)