Липецкий «Металлург» обыграл белгородский «Салют» и возглавил группу «Центр» в ПФЛ
22:02
Липецкий «Металлург» обыграл белгородский «Салют» в матче 21-го тура группы «Центр» первенства Олимп-ПФЛ.
Благодаря победе «Металлург» обогнал «Салют» и вышел на первое место в турнирной таблице. У команды из Липецка 45 очков, «Салют» идет вторым с 42 очками.
Олимп — ПФЛ. Группа 3 («Центр»)
21-й тур
«Авангард К» (Курск) — «Квант» (Обнинск) — 0:1 (0:1)
«Знамя» (Ногинск) — «Красный» (Смоленск) — 2:1 (1:0)
«Калуга» — «Химик-Арсенал» (Новомосковск) — 3:1 (1:0)
«Салют Бл» (Белгород) — «Металлург Лп» (Липецк) — 0:1 (0:0)
«Сатурн» (Раменское) — «Строгино» (Москва) — 2:0 (1:0)
«Сахалин» (Южно-Сахалинск) — «Металлург В» (Видное) — 3:2 (2:1)
«Сокол» (Саратов) — «Химки-М» (Химки) — 1:0 (1:0)
«Факел-М» (Воронеж) — «Рязань» — 1:2 (1:2)
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