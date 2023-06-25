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Сегодня, 13:55

Колосков считает, что ФИФА может попросить РФС повременить с интеграцией крымских команд в российский футбол

Алина Савинова
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал новость о том, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) призвала ФИФА и УЕФА исключить РФС из состава организации из-за интеграции клубов новых территорий РФ в чемпионаты России по футболу.

«Сейчас не идет речи о исключении РФС из ФИФА и УЕФА. Мало ли, что там Украинская ассоциация футбола задумала. УАФ опирается на то, что с этого года в наших профессиональных лигах будут играть крымские клубы? Здесь уже другой вопрос, у нас такое уже было, еще при моем правлении. Мы тогда 4-5 крымских клубов включили в свой чемпионат. Нам тогда написали письмо из УЕФА, в котором попросили приостановить это решение, а потом отменить. Видимо, они идут по такому же пути. Но сейчас ситуация изменилась — Крым легально стал территорией Российской Федерации. Теперь это такой же субъект, как все остальные, и по Конституции он имеет такие же права, как и другие субъекты. Поэтому здесь есть теоретические основания исключения РФС из ФИФА и УЕФА. Другое дело, что пока наши законы расходятся с ФИФА и УЕФА. Если мы не сумеем договориться с ФИФА, прежде всего, тогда снова может последовать письмо с просьбой повременить с интеграцией крымских клубов в наш футбол, я этого не исключаю», — цитирует Колоскова Metaratings.ru.

Ранее аттестаты ФНЛ для участия во второй лиге получили «Севастополь» и «Рубин» из Ялты. Команды смогут выступать в соревнованиях второй лиги в дивизионе «Б».

Источник: https://metaratings.ru/news/koloskov-schitaet-chto-fifa-mozhet-poprosit-rfs-povremenit-s-integraciei-krymskikh-klubov-v-rossiiskii-futbol-261333/
Футбол
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Вячеслав Колосков
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