«Кубань Холдинг» сохранила лидерство на «Юге». «Легион Динамо» и «Кубань» не отстают
«Кубань Холдинг» обыграла «Машук-КМВ» в 11-м туре группы «Юг» Олимп-ПФЛ — 1:0. Клуб из станицы Павловская лидирует в таблице с 28 очками. Вторым идет «Легион Динамо», который разгромил «Дружбу» (4:0) и продлил беспроигрышную серию. В тройку входит «Кубань», обыгравшая «Черноморец» — 2:1.
Первенство России
Олимп — ПФЛ
Группа 1 («Юг»)
11-й тур
«Кубань Холдинг» (Павловская) — «Машук-КМВ» (Пятигорск) — 1:0
«Легион Динамо» (Махачкала) — «Дружба М» (Майкоп) — 4:0
«Черноморец» (Новороссийск) — «Кубань» (Краснодар) — 1:2
«Спартак» (Нальчик) — «Махачкала» — 3:2
Группа 3 («Центр»)
11-й тур
«Авангард» (Курск) — «Знамя» (Ногинск) — 1:1
«Калуга» — «Факел-М» (Воронеж) — 4:1
«Химик-Арсенал» (Новомосковск) — «Сатурн» (Раменское) — 0:3
«Квант» (Обнинск) — «Рязань» — 2:3
«Сахалин» (Южно-Сахалинск) — «Металлург» (Липецк) — 0:2
Группа 4 («Урал-Приволжье»)
12-й тур
«Волга» (Ульяновск) — «Тюмень» — 0:1
«Зенит» (Ижевск) — «Урал-2» (Екатеринбург) — 1:1
«Оренбург-2» (Оренбург) — «Крылья Советов-2» (Самара) — 0:3
«Волна» (Нижегородская область) — «Звезда» (Пермь) — 1:2
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2020-2021/south/