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«Кубань Холдинг» сохранила лидерство на «Юге». «Легион Динамо» и «Кубань» не отстают

18:12

«Кубань Холдинг» обыграла «Машук-КМВ» в 11-м туре группы «Юг» Олимп-ПФЛ — 1:0. Клуб из станицы Павловская лидирует в таблице с 28 очками. Вторым идет «Легион Динамо», который разгромил «Дружбу» (4:0) и продлил беспроигрышную серию. В тройку входит «Кубань», обыгравшая «Черноморец» — 2:1.

Первенство России

Олимп — ПФЛ

Группа 1 («Юг»)

11-й тур

«Кубань Холдинг» (Павловская) — «Машук-КМВ» (Пятигорск) — 1:0

«Легион Динамо» (Махачкала) — «Дружба М» (Майкоп) — 4:0

«Черноморец» (Новороссийск) — «Кубань» (Краснодар) — 1:2

«Спартак» (Нальчик) — «Махачкала» — 3:2

Группа 3 («Центр»)

11-й тур

«Авангард» (Курск) — «Знамя» (Ногинск) — 1:1

«Калуга» — «Факел-М» (Воронеж) — 4:1

«Химик-Арсенал» (Новомосковск) — «Сатурн» (Раменское) — 0:3

«Квант» (Обнинск) — «Рязань» — 2:3

«Сахалин» (Южно-Сахалинск) — «Металлург» (Липецк) — 0:2

Группа 4 («Урал-Приволжье»)

12-й тур

«Волга» (Ульяновск) — «Тюмень» — 0:1

«Зенит» (Ижевск) — «Урал-2» (Екатеринбург) — 1:1

«Оренбург-2» (Оренбург) — «Крылья Советов-2» (Самара) — 0:3

«Волна» (Нижегородская область) — «Звезда» (Пермь) — 1:2

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2020-2021/south/

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