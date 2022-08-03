КДК дисквалифицировал основателя «Сахалинца» Литвина на 1,5 года за избиение судьи

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал блогера, основателя и президента клуба «Сахалинец» Михаила Литвина на полтора года за его действия после матча 3-го тура Второй лиги против «Рязани» (1:2).

После игры Литвин ударил арбитра Станислава Исаева, поскольку был недоволен решениями судейской бригады.

«Литвин был приглашен на заседание КДК, он был рассмотрен и заявлен как футболист. Он не присутствовал на заседании, его представлял исполнительный директор клуба «Сахалинец» Сергей Гореликов. Также присутствовали представители «Рязани», судьи и инспектор матча.

Нами были рассмотрены инциденты, связанные с оскорбительными жестами в адрес судьи и зрителей со стороны Литвина, а также ненормативная лексика в отношении арбитра. Затем был рассмотрен эпизод оказания Литвиным физического воздействия — удар двумя кулаками судьи Иваева. КДК рассмотрел медицинское заключение, у арбитра ушиб мягких тканей лица. Все судьи подтвердили, что видели действия Литвина.

Литвин вышел через калитку с трибуны и проследовал в подтрибунное посещение. «Рязань» не предоставила видеозаписи инцидента, пришлось восстанавливать ход событий по показаниям свидетелей и судей.

КДК принял решение дисквалифицировать Литвина на 1,5 года во всех соревнованиях под эгидой РФС за оскорбительное поведение, демонстрацию оскорбительных жестов и оказание физического воздействия на судью. Кроме этого, он оштрафован на 300 тысяч рублей», — приводят слова главы КДК РФС Артура Григорьянца корреспонденты «СЭ» Дмитрий Барулев и Полина Николаева.

При этом Григорьянц отметил, что Литвин был дисквалифцирован как футболист. Он сможет продолжать осуществлять футбольную деятельность в качестве генерального директора «Сахалинца». Также в КДК отметили, что Литвин отказался приносить извинения судьям за свои действия.

«Рязань» была наказана штрафом в 100 тысяч рублей за необеспечение безопасности. Также команду обязали провести домашний матч 7-го тура Второй лиги против второй команды тульского «Арсенала» в другом городе.