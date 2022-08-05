Мостовой и Генич посетят матч «Текстильщик» — «Торпедо» в честь 85-летия ивановского клуба

В честь 85-летия «Текстильщика» 6 августа матч второй лиги против владимирского «Торпедо» посетит Александр Мостовой и Константин Генич, сообщает пресс-служба ивановского клуба.

В честь праздника хозяева подготовили особую программу матча — на стадионе будет работать диджей, организованы точки аквагрима и мастер-класса с воздушными шариками для детей. Также Гимн России будет исполнен вживую ивановской певицей, а символический удар нанесет ветеран «Текстилищика» Игорь Козлов.

Специальными гостями на матче ивановской команды против «Торпедо» станут Мостовой и Генич. Они проведут автограф-фотосессию перед началом игры, бывший полузащитник сборной России в перерыве пробьет пенальти десяти болельщикам. Генич прокомментирует матч на ресурсах второй лиги.

По окончании матча лучший игрок встречи в составе «Текстильщика» получит специальный приз. Матч ивановской команды против «Торпедо» начнется в 18.00 по московскому времени.