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Источник: блогер и основатель ФК «Сахалинец» Михаил Литвин будет дисквалифицирован на год за нападение на судью

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Михаила Литвин.
Фото Соцсети

Блогера и основателя ФК «Сахалинец» Михаила Литвина дисквалифицируют на год за футбольный скандал в Рязани, пишет издание «Рязанские новости».

3 августа КДК РФС должен рассмотреть инцидент, произошедший в Рязани в минувшие выходные на матче местной команды с «Сахалинцем», который закончился избиением судьи.

Пожизненная дисквалификация, по информации источника, маловероятна.

30 июля «Рязань» обыграла «Сахалинец» со счетом 2:1. После финального свистка основатель проигравшей команды Михаил Литвин ударил арбитра Станислава Исаева. Он был недоволен решениями судейской бригады, которая попросила футболиста рязанской команды перебить пенальти.

Источник: https://ryazannews.ru/fn_1106434.html
ФК Рязань
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