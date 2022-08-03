ЭСК признала ошибочным пенальти в ворота «Сахалинца» в матче с «Рязанью»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза признала ошибочным пенальти в ворота «Сахалинца» в матче 3-го тура Второй лиги против «Рязани» (1:2).

«Сахалинец» обратился в комиссию с просьбой разобрать момент с назначением 11-метрового на 53-й минуте.

По мнению комиссии, во время борьбы за верховой мяч в штрафной «Сахалинца» первым в мяч сыграл голкипер, в то время как форвард «Рязани» на высокой скорости врезался во вратаря. В ЭСК признали, что нарушение правил было со стороны футболиста атакующей команды, судья должен был назначить штрафной в пользу «Сахалинца», а не пенальти в ворота этой команды.

Матч «Рязань» — «Сахалинец» состоялся 30 июля. После финального свистка основатель «Сахалинца» Михаил Литвин ударил арбитра Станислава Исаева, поскольку был недоволен решениями судейской бригады. Позднее сообщалось, что Литвина могут дисквалифицировать на год.